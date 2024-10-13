اعتزال عادل إمام .. عمر مصطفى متولي يكشف حقيقة إصابة الزعيم بألزهايمر

قال الفنان عمر مصطفى متولي، أن كل ما يتردد حول تراجع الحالة الصحية لخاله الزعيم عادل إمام عار تمامًا عن الصحة، وأكد عمر متولي في تصريحات صحفية أمس، إن عادل إمام بصحة جيدة يقضي وقته وسط أسرته وعائلته وأحفاده، ويتابع بشكل جيد كل ما يدور في الوسط الفني والحياة بشكل عام.

وأضاف عمر مصطفى متولي ابن شقيقة عادل إمام، ونجل الفنان الراحل مصطفى متولي: «الزعيم عادل إمام زي الفل، هو بس اعتزل الفن، ولا يفكر في العودة للوقوف أمام الكاميرا»، ووصف هذا القرار بأنه لا رجعة فيه باقتناع من الزعيم نفسه.

وعن مدى تأثر الزعيم عادل إمام بالسوشيال ميديا وما يتردد عليها من سوء حالته الصحية، أوضح عمر متولي: «ترددت شائعات عدة عن الحالة الصحية لخالي، وهو لا يتأثر بمثل هذه الأمور إطلاقًا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه انزعج بسبب شائعة إصابته بالزهايمر أو غيره من الأمراض أو حتى أنه توفي».

كان المخرج رامي إمام النجل الأكبر للزعيم عادل إمام قد قال في تصريحات تليفزيونية سابقة أن والده بخير وصحته جيدة ولاصحة للشائعات التي تتردد عن ذلك.

وقال رامي إمام على هامش تسلمه تكريم الزعيم عادل إمام في حفل JOY AWARDS بالسعودية: «عادل إمام كويس وبخير، وهو الآن يفضل قضاء فترة أكبر مع عائلته وأنه في حالة صحية جيدة، وكان يتابع معنا دائمًا تطورات الفيلم، ليعرف ماذا فعلنا به، وتطورات العمل عليه، ويشجعنا دائمًا على خطواتنا الجديدة».

وأضاف أنه يتعرض بشكل مستمر للسؤال عن صحة الزعيم، ولكنه بخير، وتابع: «إحنا بيتقالنا السؤال ده كتير جدًا، وهو الحمد لله بخير، وقرر يتفرغ للحياة الأسرية وللأحفاد»، وأضاف: «هو مع أحفاده طول الوقت».

وترجم كثيرون تصريحات رامي إمام أنها تعني اعتزال والده العمل الفني، فعاد ليؤكد أنه لم يعلن ذلك رسميا.

وكان رامي وشقيقه محمد إمام قد تسلم تكريم والدهما، وقال أثناء وقوفه على خشبة المسرح في حفل «Joy awards»: «أحب أن أشكركم، لأن Joy awards، كرمت الزعيم، وشكرًا لهيئة الترفيه، وأشكر كل الناس الذين أظهروا الفيديو المُخصص لفيدو عادل إمام قبل تقديمه، وعادل إمام ربّانا كما يجب أن يربي الأب أبنائه، وأنا أشكره لأنه رغم كل المصاعب التي مر بها، أصر أن يربينا كأسرة ويضع داخلنا فكرة الأسرة المصرية الحقيقية، وأشكر والدتي التي ثابرت وكافحت مع والدي 60 سنة لتربيني أنا وشقيقي وشقيقتي سارة».

المصري اليوم