إبراهيم الميرغني: ناقشت مع المبعوث الفرنسي الخاص بالسودان كيفية تطوير رؤية مشتركة بين القوى المدنية السودانية وفرنسا

قال إبراهيم الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بإنني ناقشت مع المبعوث الفرنسي الخاص بالسودان كيفية تطوير رؤية مشتركة بين القوى المدنية السودانية وفرنسا لتحقيق السلام بالبلاد. الجزيرة – السودان

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