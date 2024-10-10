شارك السيد اللواء بابكر يوسف بابكر مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية مدير عام قوات الجمارك بالإنابة اسفيريا في الجلسة الختامية لإجتماعات المديرين العامين للجمارك بدول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي(الكوميسا) والمنعقدة بمدينة لوساكا بزامبيا بحضور ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة والبالغ عددهم 21 دولة.

وكانت قوات الجمارك السودانية قد شاركت في الإجتماع العاشر للجنة خبراء منظمة الكوميسا عبر ممثليها السيد/العميد سعيد عبد الله سعيد مدير دائرة التعريفات والسيد العميد إدريس إبراهيم يحي مدير دائرة التعاون الدولي والسيد العقيد محمد دين قمر الدين والعقيد د. راشد عبد المحسن مدير إدارة الملكية الفكرية وذلك في الفترة من السابع وحتى التاسع من أكتوبر الجاري.

حيث ناقشت الإجتماعات قواعد المنشأ والمصادقة على القانون النموذجي لحقوق الملكية الفكرية ودراسة التوجهات الناشئة. كما ناقش إجتماع مديري عامي الجمارك لدول الكوميسا مقررات الورش السابقة والورشة الإقليمية التشاورية بشأن تنفيذ الإدارة الحدودية التنسيقية حيث من المقرر ان تخرج الورشة بعدة توصيات من شأنها دفع العملية التجارية بين دول المنظمة وإنشاء بيئة استثمارية آمنه. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر قوات الجمارك السودانية تشارك في إجتماع المديرين العامين للجمارك بدول الكوميسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.