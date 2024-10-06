وزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق تزور الفنان عبد القادر سالم بالعاصمة المصرية القاهرة للاطمئنان على صحته

قامت وزيرة الخارجية السودانية السابقة مريم الصادق بزيارة الفنان عبد القادر سالم بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك للاطمئنان على صحته. الجزيرة – السودان

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