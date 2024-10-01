واصلت الفنانة السودانية الشهيرة إنصاف مدني, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو تم قصه من بث مباشر. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت ملكة الدلوكة في “لايف” على منصتها الخاصة عبر تطبيق “تيك توك” الشهير. وتلقت إنصاف مدني, “بوسة” من أحد المتابعين وسط احتجاج إحدى الحاضرات معها والتي رفضت تصرف المتابع لترد عليها الفنانة الشهيرة. الفنانة الشهيرة طلبت من صديقتها ترك المتابع قائلة: (بوس يا زول الروح بشيلها الخالقها..هو في حتة وأنا في حتة يعني باسني في الطبيعة). وتابعت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (كل الشعوب بتبوس لكن نحنا معقدين والبوس عندنا بالزقاقات علني مافي وبوس الخوة دا ما فيهو حاجة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إنصاف مدني ترد على متابع أرسل لها “بوسة” على الهواء: (بوس يا زول الروح بشيلها الخالقها ونحنا البوسة عندنا بالزقاقات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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