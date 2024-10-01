شاهد بالصور والفيديو.. الفنان عاطف السماني يعبر جسر الحلفايا ويقدم فيه سجدة شكر لله بعد أن قام الجيش ببسط سيطرته على كل المناطق المحيطة به في بحري وأم درمان

حظي الفنان السوداني المعروف عاطف السماني, بإشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد وقفاته القوية مع الجيش ومرافقته للجنود في شتى بقاع العاصمة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد واصل الكروان, دوره الوطني وقام بعبور جسر الحلفايا, الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري.

المطرب الذي لقبه الجمهور بالفدائي ظهر في لقطات مصورة وهو يقدم سجدة شكر لله من أعلى “الكوبري” وسط فرحته وفرحة جنود القوات المسلحة الذين تفاعلوا مع زيارته ومرافقته لهم.

كما قام الفنان عاطف السماني, وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, بزيارة الأسر وشارك في مشروع السقيا وساهم في الوقوف مع المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)