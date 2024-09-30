شاهد بالصورة والفيديو.. ممثلة سودانية حسناء تحكي قصتها مع أحد أفراد الدعم السريع بعد أن تزوجها غصباً عنها وغدر بها برصاصة في الشارع العام كادت أن تودي بحياتها

كشفت الممثلة السودانية الصاعدة وجدان عادل, تفاصيل زواجها الذي أثار ضجة إسفيرية واسعة من أحد أفراد الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرجت الممثلة الحسناء في مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس زواجها من “الدعامي”.

وأكدت وجدان, أن فرد الدعم السريع تزوجها غصباً عنها بعد أن هددتها هي ووالدتها وخيارهما إما الزواج إما القتل وإما الهروب بها.

وذكرت الممثلة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أنها إستجابت للزواج منه لأنها في ذلك الوقت كانت قليلة الحيلة.

وقالت نجمة مسلسل “زاندا”, أن “الدعامي” غدر بها بعد الزواج حيث قام بإصابتها بطلق ناري كاد أن يودي بحياتها وهرب رغم من أنه زوجها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)