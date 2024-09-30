شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الإعلام السوداني فاطمة كباشي تشعل مواقع التواصل بتقليدها حركة قائد الجيش البرهان

تصدرت إشارة قام بها رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان البرهان, قد قام بتحميس جنود الجيش لدى زيارة ميدانية قام بها بإشارة “الزردية”, التي تحولت إلى ترند على السوشيال ميديا. ووفقاً لمقطع فيديو متداول فقد قامت الإعلامية الحسناء فاطمة كباشي, بإشعال مواقع التواصل من خلال تقليدها لحركة قائد الجيش وسط تجاوب وضحكات متابعيها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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