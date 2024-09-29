“حقير”.. ميسي يسب الحكم لعدم احتساب ركلة جزاء

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، سب حكم مباراة فريقه بعد التعادل مع تشارلوت بنتيجة 1-1، يوم السبت، لعدم احتساب ركلة جزاء.

وأرسل ميسي كرة عالية إلى زميله جوردي ألبا، الذي لعب الكرة برأسه نحو لويس سواريز، لكن المهاجم الأوروغوياني لم يتمكن من التسجيل بعدما وضع الكرة فوق العارضة بعد اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس، كريستيان كاهلينا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ميسي ثار غضبا لعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه واقترب من الحكم “أنت حقير”.

ونجا مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق من الطرد، إذ حصل على بطاقة صفراء فقط، على الرغم من انتهاء المباراة.

وتعادل إنتر ميامي للمباراة الثالثة على التوالي، لكنه سبق أن ضمن تأهله إلى الأدوار النهائية وصدارة المنطقة الشرقية.

العربية نت