تصدر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, “الترند” على السوشيال ميديا وذلك بعد أن حظي بمشاهدات ومشاركات عالية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي تم وصفه بالمؤثر أسرة سودانية تقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وهي تصور مقطع تعبيري. حيث حزم أفراد الأسرة حقائبهم وهم يتابعون شاشة التلفاز بترقب شديد على أمل أن ينجح الجيش في تحرير العاصمة ومن ثم العودة لمنازلهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مقطع مؤثر.. سودانيون في مصر يحملون حقائبهم ويتابعون التلفاز في انتظار تحرير الجيش للخرطوم ليعودوا لمنازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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