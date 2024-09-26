عاد الناشط السوداني الشاب الذي اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتقليد أفراد الدعم السريع, بمقطع فيديو جديد. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أثار الناشط الساخر ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقليد “الدعامة” بعد مقتل القائد الميداني البارز “قرن شطة”. وحذر بسخريته المعهودة أفراد الدعم السريع, من القوات المشتركة التي تقاتل بجانب القوات المسلحة بالفاشر. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الساخر الشاب علق بطريقته الساخرة من محاولة اقتحام قوات الدعم السريع للفاشر قائلاً: (أي زول مستعجل عاوز يسافر السماء ذات البروج يمشي الفاشر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مقلد أفراد الدعم السريع يسخر من مقتل القائد الميداني “قرن شطة” ويحذر “الدعامة” من القوات المشتركة: (أي زول مستعجل عاوز يسافر السماء ذات البروج يمشي الفاشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.