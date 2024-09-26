نشرت المذيعة الحسناء السودانية الحسناء ونجمة السوشيال ميديا الشهيرة آلاء المبارك, صور حديثة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أبهرت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة باسم “لوشي” المتابعين باللقطات التي قامت بنشرها. نجمة قناة سودانية 24 قامت بمعالجة الصور لتظهر على طريقة “الابيض والأسود” وسط تعليقات متباينة من قبل الجمهور. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد انقسم المعلقين ما بين متغزل ومشيد وما بين ساخر من تصريحاتها الأخيرة بشأن تعامل قوات الدعم السريع معها, حيث كتب أحدهم ساخراً: (شوكلاتة الدعم السريع تساعد على تفتيح البشرة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. حسناء السوشيال ميديا “لوشي” تبهر المتابعين بلقطات أبيض وأسود وساخرون: (شوكلاتة الدعم السريع تساعد على تفتيح البشرة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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