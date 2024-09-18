أنشيلوتي يكشف عن سلاح ريال مدريد القوي

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بالبلجيكي تيبو كورتوا حارس الملكي، عقب الانتصار (3-1) على شتوتجارت الألماني، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف ريال مدريد كيليان مبابي وأنطونيو روديجر وإندريك في الدقائق 46 و83 و(90+5)، بينما أحرز هدف شتوتجارت الوحيد دينيز أونداف (68).

وقال أنشيلوتي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “هل رأيت حارس مرمى مثل كورتوا؟ يمكنني إعداد قائمة من أفضل الحراس. الآن هو الأفضل في العالم، لكنني دربت حراس مرمى من مستوى عالٍ. حتى الآن، تيبو هو الأفضل بينهم”.

وعن اعتماد الميرينجي كثيرًا على روديجر وميليتاو، علق: “لقد قمت بتغيير كارفاخال إلى الجهة الأخرى لأن لوكاس حصل على بطاقة صفراء، وكان المنافس يصنع العديد من المواجهات الفردية.. إن كارفاخال كان جيدًا”.

واختتم: “نحن نعمل كثيرًا على الكرات الثابتة، رأس أنتونيو روديجر سلاح قوي لنا، ويجب علينا تقدير القدم الرائعة لمودريتش”.

كورررة