نائب رئيس مجلس السيادة يشيد بمواقف تركيا الداعمة للسودان

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد #مالك_عقار_اير بمواقف تركيا الداعمة للسودان فى كافة المجالات ، لاسيما الإنسانية

وأعرب سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم سفير تركيا بالسودان فاتح يلدز ،عن شكره وتقديره لتركيا حكومة وشعبا لوقفتها ودعمها ومساندتها للشعب السوداني خلال فترة الحرب معربا عن تطلع حكومة السودان لتعزيز العلاقات وإستمرار التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة شعبي البلدين.

من جانبه أوضح السفير التركي في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق لمجمل الأوضاع بالسودان، وما يمكن أن تقدمه تركيا من مساعدات للشعب السوداني لتخفيف وطأة الظروف الإستثنائية التي يعيشها بسبب الحرب.

واكد السفير التركي حرص بلاده على تعزيز التعاون مع السودان في مجالات الزراعة والتعدين. بجانب ترقية وتطوير العلاقات الثقافية والتجارية في المستقبل القريب. مؤكدا عزم بلاده لمواصلة جهودها في مساعدة الشعب السوداني والحكومة للتغلب على هذه الأوضاع الصعبة والاستثنائية، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية.

لافتا إلى إبحار سفينة تركية بإتجاه السودان محملة ب 10 شحنات من الغذاء والدواء لتقديمها للمواطنين المتأثرين بالحرب والسيول والفيضانات والأسر المتعفف.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي