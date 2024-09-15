الطرق الصوفية والمساجد بولاية الخرطوم تحتفل بمولد المصطفى

شارك والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف الاتحادي دكتور أسامة حسن محمد إحتفال الطريقة السمانية الطيبية القريبية بالمولد النبوي الشريف حيث تتواصل احتفالات الطرق الصوفية والمساجد بولاية الخرطوم بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم .

ورحب الشيخ محمد الشيخ أبوصالح الشيخ الفاتح بالوفد الذي جاء مهنئا بذكرى المولد والتعزية في رحيل العارف بالله الشيخ ابوصالح الشيخ الفاتح. والي الخرطوم قال رغم الحرب احتفلت كل مساجد ولاية الخرطوم بهذه المناسبة العظيمة وأن المساجد هي الملاذ الآمن للمواطن باحياء التكايا التي وفرت الاطعام واشاد في هذا الصدد بتدافع الخيرين للاسهام في ايقاد نار التكايا.

وأضاف هذه مناسبة عظيمة ندعو ان نتوجه بالدعاء لله أن يحفظ السودان وأهل السودان من جرائم المليشيا المتمردة.

وزير الشؤون الدينية والأوقاف هنأ مواطني السودان بهذه المناسبة وقال ان استهداف المليشيا المتمردة لأحياء المواطنين وساحات المناسبات العامة دفعت سلطات ولاية الخرطوم بأن تقام الاحتفالات داخل دور العبادة حفاظا على أرواح المواطنين مشيرا لقيم المجتمع السوداني وقال أن الإحتفال بالمولد مناسبة عظيمة يجب ان نتبع فيها نهج الرسول الكريم بإشاعة قيم التراحم والتكافل.

في السياق شهد وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووالي الخرطوم إحتفال الطريقة الأحمدية الادريسية بحي الشاطيء.

مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف د. عبدالصمد على عبدالصمد أوضح أن الوزارة سيرت عددا من القوافل الدعوية لكل الولايات وكانت البدايه بولاية القضارف ومنها لولاية الخرطوم وهدفها التذكير بسيرة المصطفي والتأسي بنهجه القويم وقال إن أهداف المليشيا وداعميها تسعى لتدمير القيم والمباديء وطمس هوية الشعب السوداني وفطرته الاسلامية.

وشارك في الاحتفالات مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم ومدير الإدارة العامة للشؤون الدينية بالولاية دكتور طارق عبدالله وقيادات العمل الدعوي بالولاية.

سونا