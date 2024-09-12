وتقابل حبيب.. اسم مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

ياسمين عبدالعزيز

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن اسم مسلسلها في رمضان 2025، الذي تشارك في بطولته مع كريم فهمي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وذلك في منشور لها عبر انستجرام.

واختار فريق مسلسل ياسمين عبد العزيز“وتقابل حبيب” اسم مؤقت للعمل، حتى يتم الاستقرار على الاسم النهائي خلال أيام.

“وتقابل حبيب” من إخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى، والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وتدور أحداثه في إطار دراما رومانسية.

تكرر ياسمين عبد العزيز التجربة مع كريم فهمي بعد نجاحهما سويا في مسلسل “ونحب تاني ليه”.

وشارك في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه”، كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

وكانت تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

صدى البلد