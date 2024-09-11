رونالدو: لست سعيدا بما حدث مع مانشستر يونايتد

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن إعادة بناء ناديه السابق مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة “إكس”: “مانشستر يونايتد يحتاج إلى وقت لإعادة البناء لأنه لا يزال واحدا من أفضل الأندية في العالم، لكن يجب عليهم التغيير”.

وأضاف: “إنهم في مانشستر يونايتد يفهمون ذلك. هذه الطريقة الوحيدة من أجل إعادة البناء”.

وتابع: “لهذا السبب هم يظهرون وبدأوا في التغيير مرة أخرى بتغيير هيكل النادي، والرئيس، والبنية التحتية وكل شيء”.

وواصل صاروخ ماديرا: “ملاك النادي يستثمرون في ملعب التدريب. أنا سعيد لأن الأمور تتغير”.

واختتم: “لست سعيدا بالطريقة التي حدث بها كل شيء، ولكن في نفس الوقت، لا يمكننا السيطرة على بعض النقاط في حياتنا أحيانا، ولكن الأمر قد انتهى.. لقد انتهى بالفعل”.

وكان رونالدو قد رحل عن يونايتد بعدما انتقد مدربه السابق إريك تين هاج بشدة، وكذلك إدارة النادي الإنجليزي في لقاء تلفزيوني لاذع، تسبب في رحيله عن أولد ترافورد بالتراضي، قبل انتقاله للنصر السعودي.

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