تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أشعل السوشيال ميديا بعد مشاركته على نطاق واسع. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشاركة الفنانة الشهيرة هدى عربي, كضيفة شرف في حفل للفنان الشاب علي الشيخ. وبحسب ما أظهر الفيديو فقد صعدت سلطانة الطرب, للمسرح الذي كان يغني فيه الفنان علي الشيخ والذي استقبلها بعناق حار وسط عاصفة من التصفيق للجمهور الغفير الحاضر للحفل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان علي الشيخ والمطربة هدى عربي يشعلان مواقع التواصل بعناق حار وسلام بالأحضان خلال حفل حضره جمهور غفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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