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خالد عمر: يموت الناس كل يوم جراء استمرار الحرب فلنوحد أصواتنا الآن لإيقافها دون تأخير

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اسماء عثمان 0 تبليغ

خالد عمر

قال خالد عمر القيادي بالحرية والتغيير – المجلس المركزي – بأنه يموت الناس كل يوم جراء استمرار الحرب فلنوحد أصواتنا الآن لإيقافها دون تأخير.

الجزيرة – السودان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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