خالد عمر: يموت الناس كل يوم جراء استمرار الحرب فلنوحد أصواتنا الآن لإيقافها دون تأخير

خالد عمر قال خالد عمر القيادي بالحرية والتغيير – المجلس المركزي – بأنه يموت الناس كل يوم جراء استمرار الحرب فلنوحد أصواتنا الآن لإيقافها دون تأخير. الجزيرة – السودان

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