اتحاد وكالات الانباء العربية يهنئ ابراهيم موسى بتكليفه مديرا لسونا

هنأ دكتور فريد أيار، الأمين العام لاتحاد وكالات الانباء العربية “فانا”، الأستاذ ابراهيم موسى البشير عطية الله بتكليفه مديرا عاما لوكالة السودان للأنباء.
وقال في خطاب بث به بهذه المناسبة “يسرنا أن نبعث لكم، متمنين لكم كل النجاح والتقدم في مهمتكم الجديدة. ولا شك أن موقعكم الجديد سيرتب عليكم أعباء ومهمات ليست سهلة لاسيما في عصر تعددت فيه اتجاهات النشر واختلفت فيه المعايير، وزادت فيه الاكتشافات في الحقول الإعلامية وكثر فيه التنافس بين وكالات الأنباء الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتضخم كل يوم وتضخ ملايين الأخبار الزائفة مما يفرض على وكالات الأنباء الوطنية الوقوف بوجه هذا المد الإخباري غير المعهود.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للاتحاد (فانا) بما لديها من علاقة مميزة بجميع الوكالات العربية والأوربية والعالمية مبنية على التفهم والتفاهم والمساندة والاحترام المتبادل ستواصل تعاونها مع وكالة السودان للأنباء التي لها موقع خاص حيث ساندت دوماً الاتحاد والتزمت بالخط العربي والمهني متعاونة مع الأشقاء أعضاء الجمعية العمومية بشكل وثيق ضمن إطار الاتحاد الذي هو المظلة الرئيسية لجميع.
سونا
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