اتحاد وكالات الانباء العربية يهنئ ابراهيم موسى بتكليفه مديرا لسونا

وقال في خطاب بث به بهذه المناسبة “يسرنا أن نبعث لكم، متمنين لكم كل النجاح والتقدم في مهمتكم الجديدة. ولا شك أن موقعكم الجديد سيرتب عليكم أعباء ومهمات ليست سهلة لاسيما في عصر تعددت فيه اتجاهات النشر واختلفت فيه المعايير، وزادت فيه الاكتشافات في الحقول الإعلامية وكثر فيه التنافس بين وكالات الأنباء الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتضخم كل يوم وتضخ ملايين الأخبار الزائفة مما يفرض على وكالات الأنباء الوطنية الوقوف بوجه هذا المد الإخباري غير المعهود.