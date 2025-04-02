شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يقترب من العودة لتشكيل الأهلي بلقاء العودة أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

اقترب حسين الشحات لاعب الأهلي من العودة لتشكيل فريقه الأساسي في مباراته أمام الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تواجد على دكة البدلاء في مباراة الذهاب وشارك في آخر 5 دقائق من عمر المباراة.

وينوى كولر اللعب بجناحين صريحين، من خلال الدفع بالثنائي الشحات في الجناح الأيمن وأشرف بن شرقي في الجناح الأيسر، ووسطهم مهاجم صريح وحيد سواء وسام أبو علي أو نيتس جراديشار.

ويجهز مسئولو النادى الأهلى ملفاً كاملاً مستعيناً بعدد من لقطات الفيديو، للتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التشادى محمد الحاجى حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، والتى انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وقام الحكم التشادى بواقعة غريبة بعد دفع محمد هانى لاعب الأهلى بطريقة غير لائقة، بسبب مشادة بسيطة مع لاعب الهلال السودانى، وهو ما استفز لاعبى الأهلى والجهاز الفنى.

ولعب الأهلى والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، مع العلم أن الفائز من الأهلى والهلال السودانى، يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من صن داونز ضد الترجى.