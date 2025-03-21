تصفيات مونديال 2026: الاصابة تحرم البرازيل من أليسون في مواجهة الأرجنتين

الرياص - اسماء السيد - برازيليا : يفتقد المنتخب البرازيلي خدمات حارسه أليسون بيكر في مواجهته المرتقبة الثلاثاء ضد غريمه الأرجنتيني حامل اللقب في الجولة الرابعة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وذلك بسبب إصابة تعرض لها الخميس في الفوز على كولومبيا 2 1 في برازيليا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة.

واضطر حارس ليفربول الإنكليزي إلى ترك مباراة الخميس التي حسمها منتخب بلاده في الوقت القاتل بهدف فينيسيوس جونيور مانحا "سيليساو" انتصاره السادس في التصفيات، قبل قرابة ربع ساعة على النهاية بعد اصطدام عنيف بالمدافع الكولومبي دافينسون سانشيس.

وتطبيقا لبروتوكول الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلق بالارتجاج الدماغي، يتوجب على أليسون الخلود إلى الراحة ولجأ الاتحاد البرازيلي إلى حارس بالميراس المخضرم ويفرتون (37 عاما) كي يعوضه.

وكان للفوز على كولومبيا ضحايا آخرون، إذ لن يكون باستطاعة "سيلساو" الاعتماد على المدافع غابريال (أرسنال الإنكليزي) ولاعبي الوسط برونو غيمارايش (نيوكاسل الإنكليزي) وجيرسون (فلامنغو)، وذلك نتيجة إيقاف الأولين لتراكم الإنذارات وإصابة الثالث في فخذه ما اضطره لمغادرة مباراة الخميس في الدقيقة 28.

وتم استبدال الثلاثي ببيرالدو (باريس سان جرمان الفرنسي) وجواو غوميش (ولفرهامبتون الإنكليزي) وإيدرسون (أتالانتا الإيطالي).

وتشكل هذه الغيابات ضربة قاسية للبرازيل، لاسيما أن أليسون وغابريال وغيمارايش وجيرسون من الركائز التي يعول عليها كثيرا المدرب دوريفال جونيور الذي سبق له أن خسر النجم نيمار، القائد دانيلو والحارس إيدرسون.