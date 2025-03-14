شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ..حسام مسعود يقدم طريقة عمل صينية البطاطس والارز والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجم اليوم فى الكابتن فى المطبخ هو حسام مسعود بطل الطائرة جلوس والحاصل على عدد من الميداليات الأولمبية والذى يقدم طريقة عمل الارز وصينية البطاطس باللحم

المقادير:

-نصف كيلو لحم

-كيلو بطاطس

-نصف كيلو طماطم

-بصلتين

-كمون وملح وفلفل

-كوب سمن

-نصف كيلو أرز مغسول

-2 كوب شوربة

طريقة البطاطس:

عصر الطماطم ، وتقشير البطاطس وتقطيعها حلقات

نقطعةالبصل ونضعه فى صينية ثم نضع اللحم ثم البطاطس والسمن

نضع الصينية على البوتاجاز بحيث يتم طهيها بنسبة 50% ثم ننقلها الى الفرن بدرجة حرارة 180 حنى احمرار الوجه

-طريقة الارز:

نقلب الارز فى السمن على النار ، حتى يتغير لونه ، ثم نضيف الشوربة وعندما يصل لمرحلة الغليان نخفض درجة حرارة النار حتى تمام الطهى.