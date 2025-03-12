الامارات | رونالدو يصل إلى الهدف رقم 927 في مسيرته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل أسطورة كرة القدم، كريستيانو رونالدو، تحديه للعمر بتسجيله الهدف رقم 927 في مسيرته الكروية الحافلة، وذلك خلال فوز فريقه النصر السعودي 3-صفر على ضيفه استقلال طهران الإيراني، ليلة أول من أمس، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأحرز النجم البرتغالي المخضرم الهدف الثاني للنصر من ركلة جزاء، في الدقيقة 27 من عمر المباراة، التي أقيمت في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية، ليسهم في تأهل الفريق الملقب بـ«العالمي» لدور الثمانية في البطولة.

ومنذ عيد ميلاده الـ30، سجل رونالدو، الذي يبلغ من العمر الآن 40 عاماً، 464 هدفاً، في مشواره الكروي، متجاوزاً أهدافه الـ463، التي أحرزها قبل بلوغه الـ30 عاماً.