فينورد ينفصل عن مدربه بريسك بالتراضي بسبب "النتائج غير المستقرة"

الرياص - اسماء السيد - لاهاي : انفصل فينورد خامس الدوري الهولندي لكرة القدم، عن مدربه الدنماركي براين بريسك بالتراضي، بسبب "النتائج غير المستقرة وانعدام الكيمياء" وفقا لما قال في بيان الإثنين.

وأكد النادي أن المدربين المساعدين لبريسك سيغادرون أيضا، على أن يتم الإعلان عن مدرب مؤقت وجهاز فني جديد الثلاثاء.

وحقق فينورد نتائج متباينة في الدوري تحت قيادة المدافع السابق البالغ 47 عاما والذي تولى تدريب الفريق الصيف الماضي.

ويحتل فينورد، بطل الدوري الهولندي 16 مرة، المركز الخامس بفارق 12 نقطة عن أياكس المتصدر.

ومع ذلك، تأهل الفريق إلى ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيستضيف ميلان الإيطالي في مباراة الذهاب الأربعاء.

وقال المدير العام والفني للنادي دينيس تي كلوزه "من المؤسف جدا لجميع الأطراف أننا اضطررنا لاتخاذ هذا القرار".

وأضاف "على الرغم من تحقيق فينورد بعض النتائج الرائعة مع بريسك، خاصة في دوري أبطال أوروبا، فإن أداء الفريق الأول كان غير مستقر للغاية في الأشهر الأخيرة، وللأسف، لم نرَ تقدما هيكليا كافيا".