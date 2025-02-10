شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يتربع على قائمة 6 جنسيات عربية فى الدوري المصري بـ12 محترفاً والان مع تفاصيل الخبر

تربعت المملكة المغربية على قائمة أكثر الدول العربية المشاركة بعدد من المحترفين في الدوري المصري، برصيد 12 محترفاً، بينما جاءت تونس فى المركز الثاني برصيد 10 لاعبين.

وبشكل عام، تتواجد 6 جنسيات عربية في الدوري المصري؛ هى، المغرب، تونس، فلسطين، الجزائر، موريتانيا، والسودان، ويبلغ عدد اللاعبين العرب فى الدوري المصري 34 لاعباً.

1ـ المغرب "12 لاعبا"

أشرف داري، أشرف بن شرقي، رضا سليم، يحيى عطية الله، محمد الشيبي، وليد الكرتي، صلاح مصدق، محمود بنتايج، أحمد بلحاج، عبد الكبير الوادي، عبد اللطيف بن قسو، زهير المترجي.

2ـ تونس "10 لاعبين"

علي معلول، حمزة المثلوثي، أحمد جفالي، سيف الدين الجزيري، فخر الدين بن يوسف، معتز زدام، رفيق كابو، محمد علي بن حمودة، عزمي غومة، رشاد العرفاوي.

3ـ فلسطين "6 لاعبين"

وسام أبو علي، موسى فيراوي، محمود وادي، خالد النبريص، حامد حمدان، بدر موسى

4ـ الجزائر "3 لاعبين"

أحمد القندوسي، عمر بلخير، عبد الرحيم دغموم

5ـ موريتانيا "لاعبان"

مُعط ماجاسا، عبد الله عبيد

6ـ السودان "لاعب واحد"

سيف تيري.