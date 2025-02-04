بطولة ايطاليا: ميلان يضم جواو فيليكس على سبيل الاعارة من تشلسي

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : تعاقد ميلان الايطالي مع مهاجم تشلسي الانكليزي البرتغالي جواو فيليكس بموجب الاعارة، في الوقت الذي أبرم فيه النادي اللومباردي أربع صفقات خلال الساعات الاخيرة من سوق الانتقالات الشتوية في سعيه لإنعاش موسمه.

وقال ميلان في بيان له أن فيليكس الذي اكتفى بتسجيل هدف في الدوري لمصلحة تشلسي منذ انتقاله من أتلتيكو مدريد الاسباني خلال الصيف "قد وقع عقدا مع النادي يستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2025".

وأعلن ميلان عن الصفقة بشكل رسمي الثلاثاء الا انه أرسل المعاملات اللازمة قبل اقفال باب سوق الانتقالات الشتوية منتصف ليل الاثنين.

وانتقل الدولي الإسباني ألفارو موراتا من "روسونيري" على سبيل الاعارة أيضا الى غلطة سراي التركي خلال نهاية الاسبوع الماضي، ليعزز بطل أوروبا سبع مرات خط هجومه بضم فيليكس والمكسيكي سانتياغو خيمينيس.

وانضم المهاجم المكسيكي خيمينيس الى صفوف النادي الايطالي العريق مقابل 32 مليون يورو (33.1 مليون دولار أميركي) بالاضافة الى مكافآت، من فينورد الهولندي الذي سجل معه 65 هدفا في موسمين ونصف الموسم.

كذلك، تعاقد ميلان، ثامن الدوري الإيطالي راهنا، مع لاعب الوسط الفرنسي وارين بوندو من مونتسا مقابل 10 ملايين يورو والمهاجم ريكاردو سوتيل على سبيل الاعارة من فيورنتينا في اليوم الاخير من الميركاتو الشتوي، فيما غادره الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى مرسيليا الفرنسي والسويسري نواه اوكافور إلى نابولي.

وقال النجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش الثلاثاء خلال تقديم خيمينيس "الاثنين كان يوما شاقا ومثيرا. قمنا بعمل جيد، وقمنا بما ينبغي علينا فعله".

وتابع "نحن راضون، هذا سيكون الفريق الذي سيقلب الطاولة رأسا على عقب".

ويتأخر ميلان بفارق سبع نقاط عن المراكز الاربعة الاولى في الدوري الايطالي و19 نقطة عن نابولي المتصدر بعدما انتهت قمته الاخيرة في الدربي أمام جاره إنتر بالتعادل 1 1 الاحد.

ولم ينجح النادي اللومباردي في التأهل مباشرة الى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بخسارته امام دينامو زغرب الكرواتي الاسبوع الماضي لكنه سيخوض الملحق.