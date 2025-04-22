الامارات | تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُرجئت المباريات الأربع، التي كانت مقررة، أمس، في المرحلة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب وفاة البابا فرنسيس، الذي عُرف بحبه لكرة القدم، وفق ما أعلنت رابطة «سيري أ».

وقالت الرابطة في بيان، أمس: «بعد وفاة صاحب القداسة، تؤكد رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين تأجيل مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى (سيري أ)، ودوري الشباب الأول (بريمافيرا 1)، وسيتم الإعلان عن مواعيد المباريات المؤجلة في الوقت المناسب».

وكان من المفترض أن تختتم المرحلة، أمس، بمباريات تورينو مع أودينيزي، وكالياري مع فيورنتينا، وجنوى مع لاتسيو وبارما مع يوفنتوس.