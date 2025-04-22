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الامارات | تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا

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روما - أ.ف.ب 0 تبليغ

  • الامارات | تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا 1/2
  • الامارات | تأجيل مباريات الدوري الإيطالي بعد وفاة البابا 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباريات بعد وفاة البابا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُرجئت المباريات الأربع، التي كانت مقررة، أمس، في المرحلة الـ33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب وفاة البابا فرنسيس، الذي عُرف بحبه لكرة القدم، وفق ما أعلنت رابطة «سيري أ».

وقالت الرابطة في بيان، أمس: «بعد وفاة صاحب القداسة، تؤكد رابطة الدوري الإيطالي للمحترفين تأجيل مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى (سيري أ)، ودوري الشباب الأول (بريمافيرا 1)، وسيتم الإعلان عن مواعيد المباريات المؤجلة في الوقت المناسب».

وكان من المفترض أن تختتم المرحلة، أمس، بمباريات تورينو مع أودينيزي، وكالياري مع فيورنتينا، وجنوى مع لاتسيو وبارما مع يوفنتوس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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