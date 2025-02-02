موعد مباراة المصري ووادي دجلة فى دور الـ32 بكأس مصر والقناة الناقلة

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يقص النادي المصري شريط مبارياته في بطولة كأس مصر نسخة الموسم الجاري 2024-2025، عندما يلتقي بفريق وادي دجلة، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، والتي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب ارتباط الفريق البورسعيدي بخوض مباريات دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة المصري ووادي دجلة

يلتقي المصري مع وادي دجلة في الثانية والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

آخر مشاركة للمصري في كأس مصر

كان المصري ودع بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي، عندما خسر في الدور نصف النهائي أمام بيراميدز، بعد الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4ـ3، حيث كان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصري يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

وكان المصري تأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب انهاء دور المجموعات في المركز الثاني بمجموعته خلف الزمالك المتصدر.

مباريات المصري في شهر فبراير

- المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر: 4 فبراير

- المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري: 8 فبراير

- المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري: 12 فبراير

- المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري: 18 فبراير

- المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري: 22 فبراير

- المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري: 27 فبراير

القناة الناقلة لمباراة المصري ووادي دجلة

تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 بكأس مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.