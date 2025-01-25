الامارات | دبي تستضيف الجولة الثانية من بطولة الإمارات للقفز بالمظلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم "السبت"، منافسات الجولة الثانية من بطولة الامارات الدولية للقفز بالمظلات في سكاي دايف دبي بمنطقة والتي تستمر منافساتها لمدة يومين.

وكانت المرحلة الأولى من البطولة قد أقيمت في كلايم بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي قد حققت وشهدت نجاحا فنيا وتنظيميا، أثنى عليه وفود ولاعبي الدول المشاركة.

وكان فريق تنايا قد تصدر منافسات اليوم قبل الأخيرة لجولة ابوظبي التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزًا برصيد 93 نقطة وتلاه في المركز الثاني فريق نومادس برصيد 72 نقطة، وحل في المركز الثالث فريق هاف فان برصيد 57 نقطة و وتبعه في المركز الرابع فريق اوسيان برصيد 55 نقطة.

انطلقت في 20 يناير الجاري بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات بمشاركة أكثر من 200 لاعبا من نخبة الرياضيين العالميين تنافسوا فيما بينهم في مسابقات القفز الحر الداخلي والتي شملت، التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزًا، والتشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر - الحدث المزدوج، إضافة إلى التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 8 قافزين.

من جانبه اثني الأمين العام لأتحاد الامارات للرياضات الجوية، محمد يوسف عبد الرحمن، على التنظيم المثالي لجولة أبوظبي مشيدا بما قدمته إدارة كلايم من جهود تنظيمية كانت على مستوى التطلعات.

وقال في تصريحات صحافية: "نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الامارات للقفز بالمظلات والتي ولدت عملاقة لتنضم إلى سلسلة الفاعليات الدولية التي يحرص اتحاد الامارات للرياضات الجولة على تنظيمها سنويا".