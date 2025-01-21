شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بدون 11 لاعبا أمام فاركو بالدورى.. وسر إراحة وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي، 11 لاعب من قائمة فريقه لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر غد الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية، ‏ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الممتاز.‏

ويغيب عن الأهلي في مباراة فاركو كل من ، وسام ابو علي للراحة حيث فضل الجهاز الفني تجهيزه بدنيا لمباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل، فى الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري الممتاز.

كما غاب عن قائمة الأهلي أمام فاركو، حمزة علاء لأسباب فنية، وأحمد نبيل كوكا بسبب إصابة السمانة ويحيى عطية الله المصاب بشرخ فى الوجه، وأشرف داري الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية، ورضا سليم الذى يعانى من قطع فى غضروف الركبة وطاهر محمد طاهر المصاب بتمزق في العضلة الأمامية، وكريم فؤاد المصاب بقطع فى الرباط الصليبى للإصابة، وعلى معلول لعدم القيد، بجانب رحيل بيرسى تاو لصفوف قطر القطري ومحمود كهربا لصفوف الاتحاد الليبي.

بينما شهدت القائمة عودة عمر كمال عبد الواحد بعد تعافيه من الإصابة في الركبة.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الاربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.