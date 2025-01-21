شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصي يقود هجوم الإسماعيلي ضد سموحة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء سموحة بعد قليل في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد عادل

الدفاع : عبد الكريم مصطفى ، محمد عمار ، عماد حمدي ، محمد نصر.

الوسط : عبد الرحمن الدح ،محمد عبد السميع ، محمد بيومي ، إريك تراوري ، مروان حمدي.

الهجوم : خالد النبريصي.

بينما يتواجد علي مقاعد البدلاء كلا من كمال السيد، حاتم سكر، هشام محمد، نادر فرج، عبد الله محمد، محمد حسن، عمر القط، على الملواني، محمد خطاري.

مع دقات السابعة مساءً، يحل فريق سموحة ضيفاً على النادي الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري ، والتي لن تخلو من المتعة والإثارة حيث يبحث كل فريق عن تحسين أوضاعه في جدول مسابقة الدوري.