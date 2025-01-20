شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الإثنين، مواجهات قوية فى ختام الدور الأول ببطولة العالم لكرة اليد التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والنرويج والدنمارك، خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتشهد المواجهات الختامية لقاءات بين كل من: اليابان مع تشيلى وكوبا مع كاب فيردى وسلوفينيا مع أيسلندا والسويد مع إسبانيا.

وتشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات ، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات.. (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي ، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.