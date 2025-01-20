شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يطلب 50% من مستحقاته بالزمالك قبل قطع الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انقطع زياد كمال ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، عن المشاركة في تدريبات فريقه منذ الجمعة الماضية، بعدما أبلغ اللاعب إدارتي إنبى والزمالك برغبته فى قطع الإعارة والعودة لصفوف الفريق البترولي، بسبب التهميش وعدم المشاركة.

زياد كمال غاب عن تدريب الزمالك منذ الجمعة، وطلب من إدارة القلعة البيضاء الحصول على 50% من مستحقاته، حيث إنه انضم للقلعة البيضاء فى الانتقالات الصيفية الماضية، ليكمل بذلك نصف موسم، ويطالب بالحصول على قيمته، وعرضت إدارة الزمالك منح اللاعب 25% من مستحقاته فقط، إلا أنه رفض.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن زياد كمال من يرغب بشدة في قطع الإعارة والعودة إلى إنبى، وأنه لا يمانع التنازل عن جزء من مستحقاته لكن هذا الجزء لا يصل لـ25% مثلما عرض الزمالك، مشيرًا إلى أنه فى حال عرض الأبيض حصول اللاعب على نسبة تصل لـ 35 أو 40% سيوافق على قطع الإعارة.

وكشف مصدر آخر من الزمالك أن أيمن الشريعي، رئيس إنبى، رحب بالتنازل عن قيمة إعارة الموسم المقبل المقدرة بـ20 مليون جنيه، لكنه اشترط الحصول على 150 ألف دولار نظير قطع الإعارة.