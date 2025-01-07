أستراليا المفتوحة: سابالينكا تهدف إلى لقب ثالث تواليا وسط منافسة حادة

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : تسعى البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميا، إلى إحراز ثالث لقب تواليا لها في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، لكنها ستواجه تحديا قويا من البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية كوكو غوف والصينية جنغ تشينوين وصيفة العام الماضي.

وتغلبت المتألقة غوف على شفيونتيك في نهائي كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة الأحد، وحافظت على سجلها خالياً من الهزائم منذ تشرين الأول/أكتوبر، في حين أحرزت سابالينكا دورة بريزبين الأسترالية.

شاركت شفيونتيك في أول دورة لها منذ أن تم الكشف عن إيقافها لمدة شهر بسبب المنشطات، من خلال قيادة بولندا إلى نهائي كأس يونايتد في سيدني. وبعد أن حققت أربعة انتصارات تواليا في مطلع العام الجديد، خسرت المصنفة الثانية عالميا أمام غوف.

ولم تحقق شفيونتيك الفائزة بخمسة ألقاب كبيرة، نتائج لافتة في بطولة أستراليا المفتوحة وتخطت مرة واحدة الدور الرابع عام 2022 عندما خسرت أمام الأميركية دانييل كولينز في نصف النهائي.

أما مصدر القلق الوحيد بالنسبة للبولندية فهو تعرضها لإصابة مزعجة في الفخذ الأيسر واحتاجت إلى تضميده خلال الأسبوع الحالي، لكنها خففت من إمكانية مضاعفة الإصابة، بقولها بعد النهائي "كل ما في الأمر أنني كنت متعبة فقط".

وأضافت "كما تعلمون، كان ضغط المباريات في بداية البطولة كبير جدا. لكن بصراحة، كل شيء جيد".

في المقابل، تخوض غوف غمار البطولة بمعنويات عالية بعد أن تخطت مسألة انفصالها عن مدربها براد غيلبرت وتوجت بدورة بكين للألف وبطولة "دبليو تي ايه" الختامية لأفضل ثماني لاعبات في العالم.

وبدت المصنفة الثالثة عالميا في أفضل حالاتها مرة أخرى وساهمت بتتويج الولايات المتحدة بكأس يونايتد في سيدني.

سابالينكا مرشحة فوق العادة

أما سابالينكا فتدخل البطولة مرشحة فوق العادة لإحراز اللقب بعد أفضل موسم في مسيرتها عام 2024 الذي شهد تتويجها بلقب أفضل لاعبة الشهر الماضي.

وإذا قدر لها التتويج في ملبورن، ستكون البيلاروسية أول لاعبة تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة لثلاث سنوات متتالية منذ السويسرية مارتينا هينغيس عام 1999.

وأثبتت سابالينكا (26 عاما) بأنها في قمة مستواها بعد تتويجها بدورة بريزبين حيث لم تخسر سوى مجموعة واحدة خلالها، واستمرت في النسج على المنوال ذاته العام الماضي الذي شهد بلوغها سبع مباريات نهائية وإحرازها أربعة القاب.

قالت بعد فوزها في بريزبين "ذهنيا وجسديا أنا جاهزة للمشاركة في بطولة أستراليا، بالتأكيد أشعر بالثقة في لعبي".

استهلت عام 2024 بالدفاع بنجاح عن لقبها بطلة لأستراليا المفتوحة وأحرزت باكورة ألقابها في بطولة فلاشينغ ميدوز آخر البطولات الأربع الكبرى، بالإضافة إلى الفوز في دورتي سينسيناتي الأميركية وووهان الصينية للألف نقطة.

نجحت سابالينكا أيضا في استعادة المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات من شفيونتيك التي انسحبت بشكل غامض من الجولة الآسيوية زاعمة ان مرد ذلك "أمور شخصية". وفي وقت لاحق تم الكشف عن أنها كانت غائبة بسبب الحظر لمدة شهر بسبب نتيجة اختبارها الإيجابي بعد تناولها أدوية قلب محظورة.

أما تشينوين الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس الصيف الماضي، فتخوض غمار البطولة التي تنطلق الأحد المقبل من دون أي مشاركة استعدادية لها في مطلع العام الحالي.

وأظهرت اللاعبات الأخريات، الإيطالية جازمين باوليني والروسية ميرا أندرييفا، والبطلة السابقة مرتين اليابانية ناومي أوساكا، لمحات من أفضل مستوياتهن في الدورات الاسترالية الاستعدادية، ففازت باوليني بإثنين من مبارياتها الفردية الثلاث في كأس يونايتد علما بأنها بلغت نهائي رولان غاروس وويمبلدون وارتقت الى المركز الرابع في التصنيف العالمي.

وعادت أوساكا، الفائزة بلقب أستراليا المفتوحة مرتين، إلى الملاعب العام الماضي بعد ان وضعت مولودة لكنها فشلت في استعادة مستواها الذي قادها إلى الفوز بأربعة ألقاب في البطولات الكبرى.

ويشرف على تدريب أوساكا المدرب الفرنسي الشهير باتريك موراتوغلو الذي سبق له تدريب الأميركية سيرينا وليامس، وتأهلت اليابانية إلى أول نهائي لها في منذ عام 2022 في دورة أوكلاند النيوزيلندية الاحد قبل أن تنسحب بسبب مشاكل في عضلات البطن.

وتحتل أوساكا المركز الـ50 عالميا وبالتالي ستكون غير مصنفة، لكنها في المقابل قد تكون منافسة قوية في الأدوار الأولى لإحدى المصنفات الأوليات.

في المقابل، من المتوقع أن تتألق المراهقة أندرييفا (17 عاما) التي هزمت سابالينكا في طريقها الى بلوغ نصف نهائي رولان غاروس عام 2024، في البطولات الكبرى هذا العام.

وأحرزت الروسية لقبا واحدا في مسيرتها حتى الآن وعلى الرغم من خسارتها في الدور نصف النهائي في بريزبين أمام سابالينكا، إلا أن المباراة كانت اكثر تكافؤ مما تدل النتيجة 6 3 و6 2.