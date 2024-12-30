شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسبورتنج فى نهائى دورى سيدت السلة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلى مباراة مهمة اليوم، الاثنين، أمام فريق سبورتنج في إياب نهائي بطولة دوري المرتبط، والتى تقام بنظام الذهاب والعودة.

‏‎تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة حسن مصطفى بأكتوبر، حيث يسعى سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض مميز وقوي من أجل الفوز بالمباراة وتحقيق اللقب.

وكان فريق سيدات سلة الاهلي قد حقق الفوز علي نظيره سبورتنج في مباراة الذهاب بنتيجة 91-61، وانتهت مباراة ناشئات 16 سنة لصالح الأهلي بنتيجة 73-62.

واختتم الفريق مرانه أمس بقيادة المدير الفني طارق خيري، الذي أكد ضرورة التركيز الشديد خلال المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب، وشهدت تدريبات الفريق تركيزا على العديد من الجوانب الخططية والفنية إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل الظهور بشكل مميز لحسم اللقب.