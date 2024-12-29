بطولة إنكلترا: سيتي يتنفس الصعداء بفوز ثان فقط في آخر 14 مباراة

الرياص - اسماء السيد - لندن : تنفس مانشستر سيتي حامل اللقب الصعداء بعض الشيء بتحقيقه فوزه الثاني فقط في آخر 14 مباراة ضمن جميع المسابقات، وذلك بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي 2 0 الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا اللقاء وهو في وضع معنوي صعب جدا بعد الاكتفاء بفوز يتيم في آخر 13 مباراة ضمن كافة المسابقات، وكان ضد نوتنغهام فورست 3 0 في الرابع من الشهر الحالي ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وخاض حامل اللقب لقاء الأحد وهو في المركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق 14 عن ليفربول المتصدر الذي يلعب لاحقا ضد وست هام، مع مباراة مؤجلة أيضا في جعبة "الحمر".

وبفوزه التاسع في الدوري هذا الموسم، أنهى سيتي العام بشكل إيجابي إلى حد ما ورفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس موقتا، على أمل أن يمنحه ذلك الدفع المعنوي اللازم للخروج من كبوته.

وفي المقابل، مني ليستر بهزيمة رابعة تواليا وخامسة متتالية على يد سيتي، ليتجمد رصيد فريق المدرب الهولندي رود فان نيستلروي عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر موقتا.

وفي اللقاء الذي بات فيه غوادريولا أول مدرب يصل إلى 500 مباراة مع نفس الفريق في إنكلترا ضمن كافة المسابقات، منذ أن حقق ذلك الاسكتلندي ديفيد مويز مع إيفرتون في كانون الثاني/يناير 2013 بحسب "أوبتا" للإحصاءات، بدأ الفريقان المواجهة بفرص متبادلة أبرزها لليستر الذي كاد أن يستفيد من خطأ فادح للمدافع الكرواتي يوشكو غفارديول في منطقة الجزاء، لكن الحارس الألماني ستيفن أورتيغا أنقذ الموقف بصده تسديدة جايمي فاردي من زاوية ضيقة (19).

وجاء رد سيتي بهدف أول للبرازيلي سافينيو بألوان الـ"سيتيزينس" في 24 مباراة ضمن جميع المسابقات، وذلك بعدما تابع الكرة في الشباك عقب تسديدة بعيدة لفيل فودن صدها الحارس البولندي ياكوب ستولارشيك (21).

وعاد الفريقان لتبادل الفرص وأبرزها لسيتي عبر النروجي إرلينغ هالاند الذي تلاعب بالمدافعين عند مشارف المنطقة قبل أن يسدد كرة أرضية مرت قريبة جدا من القائم الأيسر (36)، ثم رد ليستر بفرصة لجيمس جاستن الذي اصطدم بتألق أورتيغا (37)، وأخرى أخطر للأرجنتيني فاكوندو بوونانوتي الذي ارتدت رأسيته من القائم الأيمن (38).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول ولم يتغير الوضع في بداية الثاني، حتى الدقيقة 63 حين أفلت سيتي من هدف التعادل بفضل المدافع السويسري مانويل أكانجي الذي أبعد محاولة جيمس جاستن عن خط المرمى، ثم حصل فاردي على فرصة أخرى لكنه لعب الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة (68).