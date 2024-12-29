الامارات | تأجيل نهائي كأس الخليج وتثبيت موعد قبل النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الخليجي لكرة القدم قرر تأجيل نهائي كأس الخليج (خليجي 26) إلى الرابع من يناير المقبل.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية في الثالث من يناير.

وذكر حسابا قناتي أبوظبي والكاس الرياضيتين على منصة إكس أن الاتحاد قرر عدم تأجيل مباراتي نصف النهائي وإقامتهما في موعدهما يوم الثلاثاء المقبل.

وستقام مباراة الكويت والبحرين في استاد جابر الأحمد الدولي، وعمان والسعودية في ملعب جابر المبارك بالكويت.