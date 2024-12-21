شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يستقبل الاتحاد السكندري اليوم بحثا عن مواصلة الانتفاضة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم السبت، فريق الاتحاد السكندرى على استاد غزل المحلة، في إطار منافسات الجولة الخامسة في دورى nile.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تلقى غزل المحلة خسارة كبيرة أمام الزمالك بأربعة أهداف نظيفة في الجولة الماضية، بينما تعرض الاتحاد لأول هزيمة أمام طلائع الجيش في نفس الجولة.



ويسعى شوقى غريب المدير الفني الجديد لغزل المحلة، لمواصلة الصحوة التي بدأها بتحقيق الفوز على زد في كأس رابطة الأندية، أمام الاتحاد اليوم وخطف الثلاث نقاط متسلحا بعاملى الأرض والجمهور، ويمنى النفس بتحقيق الفوز الأول له في الدورى بعدما تولى المهمة خلفا للراحل أحمد عيد عبد الملك، وحذر المدافعين من انتفاضة الاتحاد ومهاجميه بعد الخسارة في آخر لقاء.



ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط قبل هذه الجولة، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مواجهتين، سجل لاعبو المحلة 3 أهداف واستقبلت شباكهم 7 أهداف.



في المقابل، يأمل القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الاتحاد، في إعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا بعد الهزيمة المفاجئة أمام الطلائع في المباراة الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان هذه المباراة والتركيز على العودة بالنقاط الثلاثة من المحلة، محذرا من خطورة أصحاب الأرض في المرتدات، مشددا على ضرورة استغلال كل الفرص التي تتيح أمام المرمى من أجل الفوز.



يحتل فريق الاتحاد المركز السابع قبل انطلاق الجولة برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، سجل لاعبو زعيم الثغر 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.