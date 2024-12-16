شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب وزيزو يتوجهان إلى المغرب لحضور حفل جوائز الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك وأحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، اليوم، إلى المغرب لحضور حفل توزيع جوائز الأفضل داخل القارة الأفريقية لعام 2024.

وينافس زيزو على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا مع حسين الشحات لاعب الأهلي، ويليامز حارس مرمي صن داونز، كما يتنافس قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك على جائزة أفضل نادٍ أفريقى لهذا العام.

وتوج نادي الزمالك بلقبي كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر في النسخة الماضية من المنافسات القارية، بينما فاز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا هو الآخر، وسيكون سباق الفوز بجائزة أفضل نادى محصورًا بين الناديين بعد النتائج القارية الرائعة التي تحققت فى العام الجارى ببطولات "كاف".