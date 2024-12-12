شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُخطر الأهلي بتطورات مكافآت مونديال الأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو الأهلي الرد الرسمي والنهائي من فيفا بشأن مكافآة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الصيف المقبل ، حيث أكد فيفا للأهلي أنه مازال يناقش ملف المكافآت وسيتم حسمها بعد الإنتهاء من ملف تسويق البطولة عبر المنصات المختلفة.

وقال مصدر في الأهلي أن النادي يترقب معرفة مكافآة المشاركة في البطولة لإنها ستُحدد بشكل كبير حجم الصفقات التي سيُبرمها النادي في الشتاء لتجهيزها والإستفادة منها قبل خوض منافسات كأس العالم للأنية.

واستقبل وفد من السفارة المصرية في قطر بعثة الاهلي بعد وصولها إلى مطار ‏حمد الدولي، لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال.

وتابع وفد السفارة مع الجهاز الإداري إنهاء كافة إجراءات الوصول والانتقال إلى فندق الإقامة، وأكدوا على بذل كافة الجهود الممكنة لتوفير ‏الأجواء المناسبة للبعثة.

وتضم قائمة اللاعبين المتواجدة في قطر كلًّا من: محمد الشناوي، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال، ويوسف أيمن، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وأكرم توفيق، ووسام أبو علي، وبيرسي تاو، ورضا سليم، ومروان عطية، وحسين الشحات، وأشرف داري، وعمرو السولية، ويحيى عطية الله، ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد، وإمام عاشور، وعمر الساعي، ومصطفى أبو الخير، وطاهر محمد طاهر، وسمير محمد، وكريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد عبد الله.