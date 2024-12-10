شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعي يحصل على وعد من كولر بالمشاركة مع الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

حصل عمر الساعي، لاعب وسط الأهلي، على وعد من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بالحصول على فرصة للمشاركة في مباريات الفريق الأحمر القادمة فى الدوري، خاصة بعد العودة من قطر وانتهاء منافساته في بطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية، بعدما غاب عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الماضية منذ الانضمام إلى صفوفه في الصيف الماضي.

ولم يشارك عمر الساعي سوى في دقائق معدودة بمباراتي الأهلي أمام العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال، وأمام استاد أبيدجان الإيفواري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرغب في أن يكون له دور مؤثر مع الفريق الأحمر، ولا يرغب في أن يكون حبيس الدكة، لاسيما أنه يجتهد فى التدريبات الجماعية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، الأربعاء المقبل في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.