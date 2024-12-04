شكرا لقرائتكم خبر عن هاني وفؤاد يبدأن مرحلة جديدة من التأهيل بالأهلي بعد توصية نمساوية والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الثنائي محمد هاني وكريم فؤاد لاعبا الأهلي استكمال برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابات التي لحقت بهما بعد العودة من النمسا، بعدما حدد لهما الخبير النمساوي برنامجا محددا لأدائه قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وسافرا هاني وفؤاد إلى النمسا يوم 28 نوفمبر الماضي لعرض حالتهما على الخبير النمساوي، والذي حدد لهما برنامجا تأهيليا للسير عليه في الفترة القادمة، بعد الاطمئنان على تطورات الإصابة التي ألمت بهما.

واشتكى محمد هاني من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي بينما أجرى كريم فؤاد عملية الرباط الصليبي في الركبة ويواصل أداء برنامجه التأهيلي.

من ناحية أخرى ، استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى قطر يوم 10 ديسمبر الجاري، استعدادا لخوض مباراته في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية، مع الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي "بطل أمريكا الشمالية" وبوتافوجو البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية"، من أجل الاستعداد الجيد لتلك المواجهة الهامة في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة القارية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في السفر مبكرا إلى قطر من أجل التحضير الجيد لتلك المواجهة الصعبة، والتعود على الأجواء في قطر والتأقلم على درجة الحرارة هناك، من أجل توفير كل الأجواء اللازمة للاعبين للفوز في تلك المواجهة والتأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية وصناعة تاريخ جديد للقلعة الحمراء.