شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة لليوم السابع: لم أعتزل المصارعة..وهذا سبب غيابى عن الساحة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت سمر حمزة بطلة منتخب المصارعة، أنها لم تعتزل العبة ، ولم تبتعد عن المجال الرياضى، بل تختفى عن الساحة الرياضية حاليا لأسباب أخرى.

وقالت سمرحمزة في تصريحات خاصة لليوم السابع :" لم أعتزل ولم اتخذ قرار بالاعتزال، فمازال أمامى الكثير وطموحى كبير لأقصى درجة، ولكن الإصابة السبب.

وأضافت لاعبة المصارعة أنها في الفترة الحالية تخضع للتأهيل من الإصابة التي تعانى منها في الكتف والركبة، على أن تعود لصالة المصارعة سريع فور الإنتهاء من التأهيل، للمشاركة في البطولات مرة أخرى.

وخضعت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة النسائية، إلى جراحة ناجحة عبارة عن غضروف الركبة، الصيف الماضى، بعد الإصابة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في حرمانها من المشاركة في أولمبياد باريس.