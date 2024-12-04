7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 3 – 12 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 3 – 12 – 2024 فى مقدمتها، أحمد سليمان يتولى رئاسة بعثة الزمالك فى نيجيريا لمواجهة إنيمبا.

أحمد سليمان يتولى رئاسة بعثة الزمالك فى نيجيريا لمواجهة إنيمبا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تولي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستسافر إلى نيجيريا يوم الجمعة المقبل، استعداداً لخوض مباراة إنيمبا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كولر يستقر على عودة الشناوى وطاهر وعاشور لتشكيل الاهلى أمام أورلاندو بيراتس

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي على عودة الثلاثى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور للتشكيل الاساسى للفريق في مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

موقف المثلوثى وناصر ماهر من مباراة الزمالك وإنييمبا النيجيري

يحاول الجهاز الطبي للزمالك تجهيز ناصر ماهر وحمزة المثلوثى للحاق بمباراة إنييمبا النيجيري المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لاعبو منتخب الشباب يستعجلون صرف مكافآت التأهل لأمم أفريقيا

طالب لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2005، من اتحاد الكرة سرعة صرف المكافآت التي وعد بها الاتحاد والتي نصت عليها اللائحة، بعد التأهل لنهائيات أمم إفريقيا.

إمام عاشور يكشف استعداداته القوية للعودة لتشكيل الأهلي

كشف إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الاهلي استعداداته القوية للعودة للتشكيل الأساسي لفريقه بعد انتهاء عقوبته وانتظامه في التدريبات الجماعية.

الإسماعيلي ينجح في تخفيض عقوبة اللاعب الجزائري بن خماسة

أصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا نهائيًا في الاستئناف المقدم من المحامي السويسري ألكسندر روفنين، وكيلاً عن النادي الإسماعيلي، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائري محمد بن خماسة.

ميزانية نادى الزمالك ..مصروفات وإيرادات كرة القدم.. و بيع وإعارات اللاعبين

حصل الخليج 365 على ميزانية نادى الزمالك عن العام المنقضى في الفترة من يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 ، و التي كشفت الكثير من الأرقام و المفاجآت في مختلف القطاعات و الملفات، سواء فيما يخص إيرادات ومصروفات ، و فائض وعجز ، وكذلك قيمة الصفقات التي أبرمها النادي وغيرها من البنود.