"حد يوصلني بها".. زيزو يوجه رسالة لمتابعيه لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

طالب أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جماهير القلعة البيضاء مساعدته في إيجاد إحدي المشجعات التي تواجدت في مباراتهم أمام المحلة.

وكتب زيزو عبر ستوري الإنستجرام:"ياريت حد يوصلني بها.. شكراً".

ورفعت المشجعة لافتة خلال مواجهة الزمالك والمحلة تحمل رسالة خاصة:" بحبك يا زيزو وحياة أيلا ـ اسم ابنته ـ عايزة تيشيرتك".

يذكر أن الزمالك قد فاز برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمعه بالمحلة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين.

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