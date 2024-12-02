شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منير عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى للسلاح.. وأحمد نبيل للأدوات والان مع تفاصيل الخبر

فاز أيمن منير نائب رئيس إتحاد السلاح بعضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى للعبة، بينما فاز أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى بعضوية لجنة الأدوات.

فيما فاز مدحت شكرى عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح المصرى بعضوية لجنة التسويق والاتصالات بالاتحاد الأفريقى.



أحمد نبيل



أيمن منير



مدحت شكرى

سيطرت مصر على لجان الاتحاد الدولي للسلاح فى الانتخابات المقامة خلال يومى 30 نوفمبر والأول من ديسمبر على هامش الكونجرس بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وفازت مصر بعضوية 9 لجان، علمًا بأن الانتخابات اجريت على 12 لجنة لتسيطر مصر على عضوية لجان الاتحاد الدولي بتواجد مصري قوي، بالإضافة لفوز عبد المنعم الحسيني بمنصب نائب الرئيس ليحقق السلاح المصري إنجازا جديدا على مستوى الإدارة يضاف إلى الإنجازات الفنية الرياضية.



وجاءت نتائج انتخابات اللجان كالتالي:

احمد سمير الميداني (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة الانضباط، دكتور محمد ابو ليله عضو اللجنة القانونية، دكتور شريف حسين عضو لجنة الانضباط، دكتور حسام الشربيني عضو اللجنة الطبية، الدكتورة أمنية حسين (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة اللعب النظيف، مهندس سامر شريف (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة الادوات، مهندس مدحت شكري (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة المبارزة و المرأة، دعاء بدر (الناقدة الرياضية) عضو لجنة الدعاية والإعلام والتسويق، الاستاذ خالد كابش (عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري) عضو لجنة الرواد.

وكان عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح في الدورة المنتهية 2021-2024، قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة لدورة انتخابية جديدة 2024-2028 وهي الدورة الثانية على التوالي لتؤكد مصر ريادتها في رياضة السلاح.

واستطاع الحسيني الفوز بهذا المنصب بعد منافسة شديدة مع عدد من المرشحين لاختيار ثلاثة نواب فقط بالانتخاب، ونجح كل من: عبد المنعم الحسيني من مصر، انتوني دونالد من أمريكا وتوماس هيتريت من المجر.

وكان الحسيني قد فاز بهذا المنصب في الدورة الماضية ليصبح أول مصري في التاريخ يحتل هذا المنصب الهام بالاتحاد الدولي للعبة ويستمر في هذا المنصب لدورة جديدة استكمالًا لمسيرة الانجازات التي حققها مع الاتحاد المصري في تطوير اللعبة على المستوى المحلي والعربي والأفريقي والعالمي.

وخلال كونجرس الاتحاد الدولي تم إعادة انتخاب الروسي أليشر عثمانوف رئيسًا للاتحاد الدولي للمبارزة (FIE).