شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب أشرف داري عن الأهلى أمام أورلاندو بيراتس بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يتواصل غياب المغربى أشرف داري، مدافع النادى الأهلى ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى، ومن المقرر أن يبدأ اللاعب الانتظام فى التدريبات الجماعية ولكن دون مشاركة فى المباريات.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ويخضع أشرف داري مدافع الأهلي لبرنامج خاص عبارة عن تقوية منطقة الكاحل، من أجل تعافيه بشكل تام من إصابة التواء الكاحل وعدم تجدد الإصابة التي اشتكى منها مؤخرا، وتسببت في غيابه عن الفريق الأحمر لوقت طويل.

ولم يشارك أشرف داري مع الأهلي سوى دقائق قليلة في مباراة العين الإماراتي بربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

واقترب أشرف داري من العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية ، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه اللاعب حاليا للتعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل الذي تعرض له في سبتمبر الماضي، قبل أن تتجدد نفس الإصابة مرتين وتطول فترة ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات

ويرفض الجهاز الطبي للأهلي استعجال عودة أشرف داري للمشاركة في المباريات، حيث تم منحه راحة كافية، وخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة شهر كامل منذ تجدد الإصابة بعد مباراة العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال للأندية، على أن يكون متاحا للمشاركة في التدريبات فى الأسبوع الاول من ديسمبرالجاري وبعدها يتم تقييم مستواه مجددا من المشاركة في المباريات أو الانتظار عليه بعض الوقت.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.