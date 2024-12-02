شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة طائرة الأهلي تصل البرازيل 7 صباحاً للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد اللطيف عثمان، مدير فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى ، عن وصول البعثة إلى البرازيل فى السابعة صباح غد، الثلاثاء؛ للمشاركة في بطولة العالم للأندية التي تُقام في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري.

جاءت قائمة اللاعبين المسافرين مع الفريق كالتالي: عبد الله السلام، وعبد عبد الحليم عبو، وأحمد صلاح، وعبد الرحمن سعودي، ومحمد عسران، وعبد الرحمن الحسيني، وحسام يوسف، ومحمد رمضان، وسيف عابد، ومحمد عثمان، ومصطفى جابر، وخالد عادل، وإسلام عبد السميع، وزياد أسامة، ويوندر جارسيا.

تُقام البطولة فى مدينة أوبرلانديا، ويشارك الأهلي بطل أفريقيا في المجموعة الأولى التي تضم معه كلًّا من: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي، بينما تضم المجموعة الثانية ترينتينو الإيطالي وسادا كروزيرو البرازيلي وسوسيداد فولي الأرجنتيني وشباب يازاد الإيراني.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري والطبي المسافر مع البعثة كلًّا من: عبد اللطيف عثمان مدير الفريق، وفرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا، وأحمد محمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيبًا، وإسلام محمدي للعلاج الطبيعي، وأسامة محمد إخصائي تأهيل، وأحمد محمد رضا، وروسبير جونزاليس محللي أداء، وشريف محمد صلاح مدرب لياقة، ومحمد شهير الدين مدلكًا.