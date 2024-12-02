شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود محمد الشناوى أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، جهود حارسه محمد الشناوى قائد الفريق فى مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفاً على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى فى الثالثة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب أورلاندو ستاديوم بجوهانسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

وغاب الشناوى عن المشاركة فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة بالدوري المصري، التى انتهت بالتعادل السلبى، بسبب سياسة التدوير بينه وبين زميله بالفريق مصطفى شوبير.

وشارك مصطفى شوبير أساسياً فى مباراة الاهلى والبنك ونال لقب رجل المباراة بفضل تألقه.

الأهلي، حامل اللقب، ينافس في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 ثم حقق الفوز فى الجولة الاولى من دور المجموعات على ستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين بالقاهرة.

ويتطلع الأهلي بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.